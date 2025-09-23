Επίσκεψη Ε.ΑΣ.Υ.Α. στο Α.Τ. & Τ.Δ.Ε.Ε. Ν. Σμύρνης

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας:

Στο πλαίσιο απόφασης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών προκειμένου να υπάρχει άμεση εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στα Αστυνομικά Τμήματα – Τμήματα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων γεωγραφικής αρμοδιότητάς μας, αντιπροσωπεία του Προεδρείου μας επισκέφθηκε το Α.Τ. Ν. Σμύρνης και Τ.Δ.Ε.Ε. Ν. Σμύρνης και συζήτησε με τους συναδέλφους που υπηρετούν σ’ αυτά.

Ευτυχώς στο Α.Τ. Ν. Σμύρνης, το οποίο αποτελεί ιδιόκτητο κτίριο της ΕΛ.ΑΣ, δεν παρατηρήθηκαν οι τριτοκοσμικές εικόνες (έχει συμβάλλει καθοριστικά προς τούτο και ο Δήμος Ν. Σμύρνης) που αντικρύσαμε πριν λίγες μέρες στο ιδιόκτητο κτίριο του Α.Τ. Παγκρατίου. Παρ’ όλα αυτά, τούτο δεν συνεπάγεται ότι όλα τα προβλήματα έχουν επιλυθεί. Είναι δεδομένο ότι το Α.Τ. Ν. Σμύρνης χρήζει ενίσχυσης με αστυνομικό προσωπικό, καθώς δεν είναι εφικτή ούτε η δυνατότητα διάθεσης εποχούμενης περιπολίας, ενώ το Τμήμα διαθέτει μεγάλο ποσοστό του προσωπικού του σε φυλάξεις στόχων, σε μέτρα τάξης, καθώς και σε αθλητικές εκδηλώσεις ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ.

Στο Τ.Δ.Ε.Ε. Ν. Σμύρνης, δυστυχώς σε γενικές γραμμές ισχύουν όσα έχουμε στηλιτεύσει σε πρόσφατη ανακοίνωσή μας (πατήστε εδώ) που αφορούν τη Διεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, αφού παραμένει άλυτο το πρόβλημα με το «βανάκι» μεταγωγών της Υ.Δ.Ε.Ε.Α., παρά τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει μέσω Υπομνήματος (πατήστε εδώ), ενώ εμφανής είναι η έλλειψη ανακριτικών υπαλλήλων που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση προανακριτικών ανακύψαντων ή χρονίζοντων υποθέσεων. Μεγάλο ζήτημα επίσης γεννάται με την τραγική κατάσταση του υπάρχοντος στόλου οχημάτων, αφού αυτός βρίσκεται στα όριά του με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στα κοντέρ, ενώ καίτοι έχουν τοποθετηθεί στο Τ.Δ.Ε.Ε. νεοεξερχόμενοι Ειδικοί Φρουροί, αυτοί δεν μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα (δεν έχουν ανακριτικά καθήκοντα) καθότι δεν υπάρχουν οχήματα για την πραγματοποίηση εποχούμενων περιπολιών. Προσέτι, μας αναφέρθηκε ότι υπάρχει τεράστιο νομικό κενό για τα άτομα τα οποία βρίσκονται με δικαστική απόφαση σε κατ’ οίκον περιορισμό, αφού σε περίπτωση που απαιτηθεί ύστερα από ιατρική γνωμάτευση η εισαγωγή τους για νοσηλεία σε νοσοκομειακό ίδρυμα, η ΕΛ.ΑΣ. ως συνήθως, -κακώς κατά την άποψή μας- επιφορτίζεται με τη φρούρηση του νοσηλευόμενου φέροντος βραχιολάκι ασθενούς, κατασπαταλώντας πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Τεράστια εντύπωση μας προκάλεσε δε, η αναφορά ότι τα αναλώσιμα υλικά του Τμήματος (χαρτικά κλπ), βασίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία μέσω χορηγιών!

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα συνεχίσει τον κύκλο επισκέψεών της σε Α.Τ. και Τ.Δ.Ε.Ε, καθώς και σε λοιπές Υπηρεσίες ώστε να καταγραφούν δια ζώσης και να προωθηθούν προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία τυχόν χρονίζοντα-ανακύψαντα ζητήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς – μέλη μας οι οποίοι εργάζονται σε Υπηρεσίες του λεκανοπεδίου.

