Επίσκεψη αξιωματούχων της Γαλλικής Πρεσβείας στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Υποστράτηγο Αθανάσιο Κάμπρα από τον νέο Ακόλουθο Εσωτερικής Ασφάλειας της Πρεσβείας της Γαλλίας, κ. Luc Verbeke, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή Ακόλουθο Εσωτερικής Ασφάλειας, κ. Bernard Delbe και τον Αξιωματικό Σύνδεσμο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, κ. Βασίλειο Αθανασιάδη.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ανάληψης των καθηκόντων του νέου Ακολούθου, σηματοδοτώντας την αρχή μιας εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των δυο πλευρών στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, αντανακλώντας τις καλές διμερείς σχέσεις των χωρών, συμμετείχαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, Ταξίαρχος Νικόλαος Γιαννόπουλος και η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής Ταξίαρχος Ζαμπία Γύπαρη, ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες κοινού αστυνομικού ενδιαφέροντος.

Η συζήτηση ανέδειξε την αμοιβαία διάθεση για ενίσχυση της συνεργασίας, τονίζοντας την σπουδαιότητα της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και της εκπαίδευσης, ως εργαλεία ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας των Υπηρεσιών επιβολής του Νόμου.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την προσφορά συμβολικών δώρων, ενισχύοντας τη φιλική διάθεση και εκτίμηση, καθώς και τη δέσμευση για περαιτέρω συνεργασία.