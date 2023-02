Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στη Σαουδική Αραβία - ΦΩΤΟ

Από τη Δευτέρα 13 έως την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του συναντήθηκε με τον ομόλογό του, HRH Prince Lieutenant General Turki bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, με τον οποίο συζήτησε θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση της συνεργασίας των Πολεμικών Αεροποριών των δύο χωρών, τόσο στον επιχειρησιακό όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα. Επίσης συναντήθηκε με τον Commander of Air Defence Forces, Lieutenant General Mazyad bin Sulaiman Al-Amritsar, με τον οποίο συζήτησε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και επιχειρησιακή λειτουργία της ελληνικής Πυροβολαρχίας Patriot που έχει μετασταθμεύσει στη Σαουδική Αραβία, καθώς και με τον Chairman of the General Staff of Royal Saudi Armed Forces, General Fayyad bin Hamed bin Raqed Al Ruwaili.

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023, ο Αρχηγός ΓΕΑ, συνοδευόμενος από τον Πρέσβη της Ελλάδας στο Ριάντ κ. Αλέξη Κωνσταντόπουλο και τον Διοικητή Αεράμυνας του 2nd Group της Σαουδικής Αραβίας, Major General Bandar Faihan Al-Jabal, επισκέφθηκε την Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) στην Yanbu, όπου είναι αναπτυγμένη η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense Concept», καθώς και την 120 Air Defense Battalion, όπου τον υποδέχτηκαν οι Διοικητές τους, Σμήναρχος (ΕΑ) Γεώργιος Καπούλας και Colonel Abduallh Hamdan Al-Ghamdi, αντίστοιχα και συνομίλησε με το επιχειρησιακό και το τεχνικό προσωπικό της Πυροβολαρχίας.

Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, παραβρέθηκε στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV Day) της άσκησης «Spears of Victory 2023», στην Αεροπορική Βάση Dahran, ενώ επισκέφθηκε και συνομίλησε με το Ιπτάμενο και Τεχνικό προσωπικό της 337 Μοίρας της 110 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε στην άσκηση.

Εικόνα

Εικόνα