SABOTAGE ODDAL – Έκπτωση 10% για τα μέλη του POLICENET

Το SABOTAGE ODDAL, με έδρα τη Δράμα, είναι κάτι παραπάνω από ένα κατάστημα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων με πάθος για τον εξοπλισμό επιβίωσης, τα στρατιωτικά και τα tactical επιχειρησιακά είδη Σωμάτων Ασφαλείας, που εδώ και χρόνια στηρίζει όσους επιλέγουν ποιότητα, αξιοπιστία και επαγγελματισμό.

Με σεβασμό και εκτίμηση προς τα μέλη του POLICENET, προσφέρουμε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία, χρησιμοποιώντας τον κωδικό GLE-P10. Είτε πρόκειται για επαγγελματική χρήση, είτε για προσωπικό εξοπλισμό, η ομάδα του SABOTAGE ODDAL είναι έτοιμη να σας καθοδηγήσει, να σας προτείνει λύσεις και να καλύψει κάθε ανάγκη με πρακτικότητα και συνέπεια.

Όροι & Προϋποθέσεις:

• Η έκπτωση δεν ισχύει για έξοδα αποστολής ή αντικαταβολής.

• Δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές, εκπτώσεις ή προωθητικές ενέργειες.

• Ισχύει αποκλειστικά για λιανικές αγορές, τόσο στο φυσικό κατάστημα όσο και online.

• Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή διακοπής της προσφοράς χωρίς προειδοποίηση κατόπιν συμφωνίας με τη διαχειριστική ομάδα του POLICENET.

Στο SABOTAGE ODDAL πιστεύουμε στη σχέση εμπιστοσύνης με όσους υπηρετούν, δρουν και στηρίζουν.

Είμαστε εδώ για να σας εξοπλίσουμε με ό,τι χρειάζεστε — με σεβασμό, ταχύτητα και επαγγελματισμό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ήρας 1, ΤΚ 66100, Δράμα, Ελλάδα

[email protected]

+30-2521032858

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

www.sabotage-oddal.gr