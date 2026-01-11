Επιχείρηση του ελληνικού FBI για την αθλητική βία

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση για την πρόληψη και αποτροπή φαινομένων βίας με αθλητικό υπόβαθρο πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες προχθες, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριακών και Επιχειρησιακών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν -26- έλεγχοι ατόμων, ενώ εντοπίστηκε και συνελήφθη 23χρονος ημεδαπός, καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο με κάνναβη, συνολικού βάρους -0,97- γραμμαρίων.

Η ναρκωτική ουσία που κατασχέθηκε θα αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.