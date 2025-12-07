Επιχείρηση της πυροσβεστικής μετά από τραυματισμό περιπατητή

Ένας τραυματισμός άνδρα κατά την κατάβασή του, στο φαράγγι του Αμπά, έθεσε σε συναγερμό την ΕΜΑΚ, το μεσημέρι της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος άνδρας ήταν με παρέα περιπατητών και κατά την κατάβαση τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφριά, με τους υπόλοιπους να καλούν την πυροσβεστική για να συνδράμει στην ασφαλή μεταφορά του σε σημείο ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ έφτασαν στο σημείο και βοηθούν τον άνδρα στη μεταφορά του και την απομάκρυνσή του από το σημείο για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, αφού οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό στο ένα του πόδι και στα πλευρά.

