Η Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης ευχαριστεί δύο εκλεγμένους συναδέλφους της

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τους δύο εκλεγμένους συναδέλφους μας, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ. ΤΣΑΠΑΛΗ Ιωάννη και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Εποπτείας κ. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ Νικόλαο, για τη συνεχή φροντίδα που επιδεικνύουν προς την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται.

Πρόσφατο παράδειγμα είναι η ψηφιοποίηση του Ρ/Τ Κέντρου «100» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

Η Δημοτική Αρχή στέκεται έμπρακτα δίπλα μας ως σύμμαχος και βοηθός με στόχο την ασφάλεια και την ευνομία της πόλης μας και οι εκλεγμένοι συνάδελφοί μας γνωρίζουν και κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες της αστυνόμευσης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΟΣΙΔΗΣ Παναγιώτης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γραμμένος