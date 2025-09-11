Επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. με «κωδικό» ρευματοκλοπές σε γειτονιές με… μηδενική κατανάλωση ρεύματος

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Διαβάστε επίσης

Σε αποξηλώσεις καλωδίων συνολικού μήκους σχεδόν 1000 μέτρων έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ. μέσα σε λίγες ημέρες, στο πλαίσιο αστυνομικών επιχειρήσεων με κωδικό «τέλος στις ρευματοκλοπές». Πρόκειται για ένα φαινόμενο που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μεγάλη έξαρση προκαλώντας απώλειες εσόδων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η Αστυνομία έχει στη διάθεσή της πληροφορίες για περιοχές με αυξημένες περιπτώσεις ρευματοκλοπών.

Επιχείρηση στο Μενίδι με τη χρήση drone

Στο Μενίδι κλιμάκια αστυνομικών πραγματοποίησαν επιχείρηση -με τη συνδρομή drone, ανακαλύπτοντας μία «γειτονιά» που έκλεβε ρεύμα. Συνολικά αποξηλώθηκαν 40 καλώδια συνολικού μήκους 400 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη ηλεκτροδότηση σπιτιών. Κατά τη διάρκεια των εφόδων στις οικίες αυτές, διαπιστώθηκε η ύπαρξη καμερών που θα μπορούσαν να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους ιδιοκτήτες για την παρουσία της Αστυνομίας στη γειτονιά.

Παρά ταύτα, ο αιφνιδιασμός των αστυνομικών επετεύχθη. Συνολικά βρέθηκαν 13 κάμερες και ένα καταγραφικό μηχάνημα. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 10 άτομα που κατηγορούνται – κατά περίπτωση – για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.

Ελληνική Αστυνομία

Παρόμοια υπόθεση στον Ασπρόπυργο

Σε ανάλογη περίπτωση στον Ασπρόπυργο, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ – παρουσία πάνοπλων αστυνομικών – πραγματοποίησε αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 506 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Η Αστυνομία θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα τις στοχευμένες επιχειρήσεις σε γειτονιές με εξαιρετικά… χαμηλές καταναλώσεις ρεύματος. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχει περιοριστεί το φαινόμενο.

Ρευματοκλοπές σε όλο το Λεκανοπέδιο

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι ρευματοκλοπές δεν περιορίζονται στη Δυτική Αττική: «Σχεδόν σε όλες τις περιοχές του Λεκανοπεδίου υπάρχουν κλιμάκια τεχνικών που παρεμβαίνουν με το… αζημίωτο είτε στις κολόνες ηλεκτροδότησης είτε στους μετρητές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας».

Μάλιστα, αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι δεν υπάρχει ένα μεγάλο κύκλωμα που «εξυπηρετεί» τους χιλιάδες «ενδιαφερόμενους», αλλά εκτιμάται ότι δρουν πολλές μικρές ομάδες σε όλη την Αττική που κάνουν αυτή τη «δουλειά», τόσο σε σπίτια όσο και σε επιχειρήσεις.

Πώς λειτουργούν τα κυκλώματα

Η «λειτουργία» τους γίνεται συνήθως γνωστή από «στόμα σε στόμα», με αποτέλεσμα γρήγορα να αναπτύσσουν μεγάλο «πελατολόγιο». Τα κυκλώματα «υπόσχονται» μείωση στην κατανάλωση ρεύματος από 60% έως 80%, ενώ η αμοιβή που ζητούν είναι συνήθως χαμηλή (από 100 ευρώ, ανάλογα εάν πρόκειται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση) αφού η παρέμβαση στα ρολόγια απαιτεί ελάχιστο χρόνο.

Ελληνική Αστυνομία

Ζημιά εκατ. ευρώ από τις ρευματοκλοπές

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση στη ρευματοκλοπή που υπολογίζεται ότι προκαλεί απώλειες άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η ραγδαία αύξηση φαίνεται από το γεγονός ότι, το 2021, οι απώλειες είχαν υπολογιστεί σε 201 εκατομμύρια ευρώ. Αίσθηση προκαλεί ότι ανάμεσα σε αυτούς που κλέβουν ρεύμα, είναι πολλές φορές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, τον περασμένο Νοέμβριο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε δηλώσει ότι «κάθε χρόνο διαπιστώνονται περίπου 13.000 περιπτώσεις ρευματοκλοπής με το 50% αυτών να αφορά σε ρεύμα αξίας μέχρι 4.500 ευρώ, το 25% μεταξύ 4.500-10.000 ευρώ και το 25% άνω των 10.000 ευρώ. Ο υπουργός έκανε λόγο για «μαζικές ρευματοκλοπές», που κατά κύριο λόγο γίνονται από επιχειρήσεις, με τους συνολικούς εμπλεκόμενους να ξεπερνούν τους 250.000».

ieidiseis.gr