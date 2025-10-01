Επιδεινώθηκε σοβαρά η υγεία του αστυνομικού που έμαθε καθυστερημένα ότι πάσχει από καρκίνο

Σοβαρή επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του 55χρονου αστυνομικού Θωμά Πουλιόπουλου ο οποίος ενώ είχε εγχειρισθεί στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πληροφορήθηκε ύστερα από… έναν ολόκληρο χρόνο ότι πάσχει από καρκίνο. Τον Αύγουστο υπήρξε μία υποτροπή της νόσου με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να λαμβάνει στερεές τροφές και να έχει γίνει κυριολεκτικά «σκιά» του εαυτού του. Έτσι λίγες μέρες πριν η υπόθεσή του – που έχει προσδιορισθεί για τις 6 Οκτωβρίου- εκδικασθεί στο Μονομελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, ο ίδιος δίνει μία ακόμη σκληρή μάχη για τη ζωή του.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΤΙΝΑ ΣΥΡΠΟΥ

«Είμαι πολύ χάλια γιατί από τις 8 Αυγούστου είχα μία υποτροπή καθώς έπαθα ειλεό» εξηγεί στο Thesspost.gr ο κ. Πουλιόπουλος, προσθέτοντας: «Μπήκαν νέα οζίδια στο έντερο και λόγω αυτού του προβλήματος δεν μπορώ πλέον να τραφώ κανονικά και αναγκάζομαι να παίρνω μόνο υγρές τροφές. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή μετά βίας ζυγίζω 54 κιλά».



«Πίστευα ότι είχα τελειώσει»

Η εμφάνιση του ειλεού επιβάρυνε σημαντικά την ήδη κλονισμένη λόγω του καρκίνου και των χημειοθεραπειών υγεία του και αναγκάστηκε να νοσηλευτεί για έξι ημέρες στο νοσοκομείο. Όπως μάλιστα μας εμπιστεύεται ο ίδιος, κάποια στιγμή φοβήθηκε ότι ήρθε το τέλος.

«Βασανίζομαι, βασανίζομαι. Εφθασα στη σημείο να μην αντέχω άλλο. Σήμερα ευτυχώς μπορώ να μιλήσω κάπως, πριν από λίγες ημέρες όμως ήμουν τόσο χάλια που πίστευα ότι είχα τελειώσει. Προσευχόμουν στον Θεό και ήλπιζα να τα καταφέρω» σημειώνει με δυσκολία ο κ. Πουλιόπουλος.

Παρόλα αυτά δεν χάνει το κουράγιο να αγωνιστεί για το δικαστικό σκέλος της υπόθεσής του αν και γνωρίζει ότι έχει απέναντί του ένα ολόκληρο σύστημα.

«Εγώ αυτό που επιδιώκω είναι ο καθένας να λάβει αυτό που του αναλογεί. Δεν θέλω να αδικηθεί κανείς. Δεν θέλω όμως κάποιοι να μείνουν στο απυρόβλητο και να την πληρώσουν κάποιοι άλλοι» λέει χαρακτηριστικά ο κ. Πουλιόπουλος.



Αντλεί δύναμη από την αγάπη των απλών ανθρώπων

Στην προσπάθειά του για δικαστική δικαίωση αντλεί δύναμη από την τεράστια αγάπη που εισπράττει καθημερινά από δεκάδες απλούς πολίτες οι οποίοι, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσής του, τον έχουν κατακλύσει με μηνύματα συμπαράστασης.

Είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η αγάπη που παίρνω από τον απλό κόσμο- ακόμη και από πολλά νέα παιδιά τα οποία αν και δεν γνωρίζω, μου στέλνουν μηνύματα και βίντεο συμπαράστασης. Προχθές, πήγα στο ταχυδρομείο για μία δουλειά και μία γυναίκα, χωρίς να με ξέρει, μου είπε “Είσαι ο Θωμάς, να ξέρεις ότι σε έχω στις προσευχές μου» τονίζει ο ίδιος.

Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος της απόφασής του να καταγγείλει δημόσια την ανάλγητη συμπεριφορά του κράτους. Ήθελε να βάλει ένα λιθαράκι στο τείχος της αδιαφορίας και της καθυστέρησης στην έκδοση αποτελεσμάτων για να μην βρεθούν και άλλοι συνάνθρωποί του στην ίδια θέση με ανεπανόρθωτη βλάβη στην υγεία τους.

«Με ικανοποιεί το γεγονός ότι με τη δημοσιότητα που πήρε το δικό μου θέμα κάτι θα αλλάξει πιστεύω στο χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων. Γιατί δεν είναι δυνατόν η κάθε Ελληνίδα μάνα να στέλνει το παιδί της στρατιώτη και αν βρεθεί με ένα ογκίδιο ή ένα μελάνωμα, να μάθει ένα χρόνο μετά, ότι πάσχει από καρκίνο. Αυτό το παιδί θα πάει χαμένο. Αυτό ήθελα να προλάβω» επισημαίνει ο 55χρονος αστυνομικός.



Αδυναμία να παραστεί στο δικαστήριο

Το πρώτο σκέλος της υπόθεσής του, μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε κατά παντός υπευθύνου μαζί με τον συνήγορό του Νίκο Διαλυνά, έχει ορισθεί για τις 6 Οκτωβρίου στο Μονομελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Ωστόσο λόγω της επιδείνωσης της υγείας του, ο ίδιος, με εντολή γιατρού, δεν θα καταφέρει να παραστεί.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει την προσπάθεια την οποία είναι αποφασισμένος να φθάσει μέχρι το τέλος της. Άλλωστε εκκρεμεί η προανάκριση για την πιθανή ύπαρξη ευθυνών και σε άλλα πρόσωπα.

