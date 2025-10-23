"Έπεσε" σε Αστυνομικό (εκτός υπηρεσίας)

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, συνελήφθησαν αμέσως δύο (2) ημεδαποί, χθες (22-10-2025) το απόγευμα σε περιοχή του Καρπενησίου Ευρυτανίας, για απόπειρα απάτης, κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, νωρίτερα χθες το μεσημέρι, άγνωστος δράστης, προσποιούμενος τον «λογιστή», τηλεφώνησε σε αστυνομικό, εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου και με το πρόσχημα της δήθεν καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων, αλλά και συνεπακόλουθης αποφυγής επιβολής προστίμου, επιχείρησε να τον πείσει να παραδώσει χρήματα και χρυσαφικά-τιμαλφή που κατείχε εντός της οικίας του.

Διαβάστε επίσης

Ο αστυνομικός ενημέρωσε αμέσως την Υπηρεσία του και σε προκαθορισμένη συνάντηση, πλησίον της οικίας του, όπου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου επιτηρούσαν διακριτικά, εντόπισαν ένα σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με επιβαίνοντες τους δύο συλληφθέντες, ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών.

Οι ανωτέρω, οι οποίοι, όπως προέκυψε, ανέμεναν στο σημείο για να παραλάβουν τα χρήματα και τα τιμαλφή, έχοντας τον ρόλο του «εισπράκτορα», πριν την ολοκλήρωση της παραλαβής επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.

Όπως διακριβώθηκε, ένας εκ των συλληφθέντων συνομιλούσε με τον άγνωστο δράστη – συνεργό του που είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα στον αστυνομικό, από τον οποίο λάμβανε οδηγίες για την μετάβασή του στην οικία του αστυνομικού, μέσω εφαρμογής μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Στην κατοχή των δύο συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία (3) κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ. Επίσης, κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης της απόπειρας απάτης.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας, ενώ την έρευνα και το προανακριτικό έργο ενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου και εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες συναφείς αξιόποινες πράξεις.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, στοχεύοντας στην ενημέρωση των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, απευθύνει ξανά χρήσιμες συμβουλές με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή εξαπάτησής τους.

Σημειώνεται ότι οι επιτήδειοι, έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικές με τα υποψήφια θύματά τους, τα πλησιάζουν αιφνιδιαστικά ή τους τηλεφωνούν και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως ότι είναι γνωστοί συγγενών τους, λογιστές, εφοριακοί κ.λπ., ζητούν χρήματα με διάφορες προφάσεις, όπως για παράδειγμα την εξόφληση χρέους των ίδιων ή για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους εξαπατήσουν, χρησιμοποιούν κυρίως την ακόλουθη μεθοδολογία δράσης:

Επιλέγουν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, για τους οποίους πληροφορούνται, με οποιανδήποτε τρόπο, τα στοιχεία ταυτότητας τόσο των ιδίων, όσο και προσφιλών συγγενικών τους προσώπων, συνήθως των παιδιών ή των εγγονιών τους.

Επικοινωνούν μαζί τους τηλεφωνικά ή τους προσεγγίζουν «δήθεν» ως απεσταλμένοι των συγγενών τους και με το πρόσχημα άμεσης και επείγουσας ανάγκης χρημάτων, επιδιώκουν να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Η προσέγγιση συνήθως γίνεται κατά την έξοδο ή λίγο πριν την είσοδο στην κατοικία τους, έξω από Τράπεζες ή εμπορικά καταστήματα κ.λπ.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, για να πείσουν τους ηλικιωμένους να τους δώσουν τα χρήματα για λογαριασμό των οικείων τους, είναι ο αιφνιδιασμός και η παρουσίαση μιας αληθοφανούς οικονομικής ανάγκης που πρέπει να ικανοποιηθεί χωρίς αναβολή. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με την αναφορά σε συγγενικά πρόσωπα με ιδιαίτερη οικειότητα, επιδιώκουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και να μην αφήσουν περιθώρια δεύτερης σκέψης.

Οι λόγοι που επικαλούνται οι δράστες για να αποσπάσουν χρήματα είναι συνήθως η εξόφληση ενός χρέους, η πληρωμή ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η αγορά ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λπ., για λογαριασμό «δήθεν» συγγενικών προσώπων.

Επισημαίνεται ότι, συχνά γίνεται λόγος ότι το συγγενικό πρόσωπο δικαιούται επιστροφή υψηλού χρηματικού ποσού από τα ασφαλιστικά ταμεία , για τη λήψη του οποίου απαιτείται η πληρωμή ορισμένων παραβόλων, οι δε δράστες εμφανίζονται ως δήθεν οι «λογιστές» των συγγενικών τους προσώπων, οι οποίοι έχουν αναλάβει τα διαδικαστικά ζητήματα για τη λήψη των χρημάτων αυτών.

, για τη λήψη του οποίου απαιτείται η πληρωμή ορισμένων παραβόλων, οι δε δράστες εμφανίζονται ως δήθεν οι των συγγενικών τους προσώπων, οι οποίοι έχουν αναλάβει τα διαδικαστικά ζητήματα για τη λήψη των χρημάτων αυτών. Τα χρηματικά ποσά που ζητούν οι δράστες, μεταβάλλονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τη δεκτικότητα και ευπιστία των ηλικιωμένων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στο παρελθόν δράστες έχουν μεταφέρει με αυτοκίνητο ηλικιωμένους ακόμα και σε Τράπεζες, προκειμένου να αναλάβουν μεγάλα χρηματικά ποσά και να τους τα παραδώσουν.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά:

Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα , εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας. Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού. Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Επισημαίνεται ότι από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.