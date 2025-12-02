Έπεσαν με την μοτοσυκλέτα πάνω σε Αστυνομικό για να αποφύγουν τον έλεγχο

Συνελήφθη, χθες (1.12.2025) το απόγευμα, στο Κιάτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, 30χρονος ημεδαπός γιατί στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης η οποία κατασχέθηκε.

Διαβάστε επίσης

Όπως προέκυψε ο ανωτέρω, είχε παραγγείλει ποσότητα κάνναβης την οποία ανέμενε στην οικία του.

Κατόπιν αυτού η οικία τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση, όπου απογευματινές ώρες προσήλθαν επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα -2- αλλοδαποί, 20χρονος και ανήλικος αντίστοιχα, οι οποίοι στην θέα των αστυνομικών και προκειμένου αποφύγουν τον έλεγχο εκκίνησαν την μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω σε Αστυνομικό και ένα συνεχεία η μοτοσυκλέτα να ανατραπεί ενώ κατά τον έλεγχο αντιστάθηκαν σθεναρά απωθώντας τους αστυνομικούς.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους -27,47- γραμμαρίων,

το χρηματικό ποσό των -170- ευρώ,

τσιγαριλίκι κάνναβης,

-1- τρίφτης κάνναβης και

-2- κινητά τηλέφωνα,

ενώ κατασχέθηκε και η ανωτέρω δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινης πράξης .

Τέλος, συνελήφθη 44χρονος αλλοδαπός, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

korinthosnews.com