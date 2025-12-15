Επεισόδιο στα Εξάρχεια

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Στουρνάρη στα Εξάρχεια, μετά από επεισόδιο ανάμεσα σε ένα ζευγάρι έξω από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εργάζεται στη συγκεκριμένη επιχείρηση και εκείνη την ώρα έκανε το διάλειμμά της. Επί τόπου έφτασε ο σύντροφός της, με ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε φίλος του, ο οποίος άρχισε να της φωνάζει επειδή δεν απαντούσε στις επίμονες τηλεφωνικές κλήσεις του. Κατά τις ίδιες πηγές, ο άνδρας επέδειξε ένα πιστόλι και ανάγκασε τη γυναίκα να επιβιβαστεί στο όχημα και να φύγουν όλοι μαζί.

Στην οδό Αχαρνών ο οδηγός του οχήματος σταμάτησε κι αποβίβασε το ζευγάρι, το οποίο συνέχισε να τσακώνεται στη μέση του δρόμου. Μετά από κλήσεις στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν το ζευγάρι, ενώ πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα καθώς στην κατοχή του είχε ένα πιστόλι ρέπλικα.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στο Α.Τ. Ομονοίας και συγκεκριμένα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας για τη διερεύνηση του περιστατικού και τον σχηματισμό δικογραφίας.

Πηγή: newsbeast.gr