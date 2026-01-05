PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Επεισοδιακή καταδίωξη: Εγκλωβίστηκε και έπεσε πάνω σε μηχανή της ΔΙ.ΑΣ.

διασ
08:56 | 05/01/2026

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στον Κορυδαλλό, το βράδυ της Κυριακής, όταν ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισε μηχανή χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας η οποία πέρασε με κόκκινο.

 

Διαβάστε επίσης

Κατά πληροφορίες, αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο, αυτός ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Λίγο μετά οι δύο αναβάτες της μηχανής εγκλωβίστηκαν σε δρόμο λόγω σταθμευμένων οχημάτων. Ο συνεπιβάτης διέφυγε πεζός, ενώ ο οδηγός προσπαθώντας να απεγκλωβιστεί χτύπησε μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ, προκαλώντας φθορές.

Ο 14χρονος οδηγός συνελήφθη. Όπως διαπιστώθηκε, η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί.

iefimerida.gr

Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis