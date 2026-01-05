Επεισοδιακή καταδίωξη: Εγκλωβίστηκε και έπεσε πάνω σε μηχανή της ΔΙ.ΑΣ.

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στον Κορυδαλλό, το βράδυ της Κυριακής, όταν ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισε μηχανή χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας η οποία πέρασε με κόκκινο.

Κατά πληροφορίες, αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο, αυτός ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Λίγο μετά οι δύο αναβάτες της μηχανής εγκλωβίστηκαν σε δρόμο λόγω σταθμευμένων οχημάτων. Ο συνεπιβάτης διέφυγε πεζός, ενώ ο οδηγός προσπαθώντας να απεγκλωβιστεί χτύπησε μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ, προκαλώντας φθορές.

Ο 14χρονος οδηγός συνελήφθη. Όπως διαπιστώθηκε, η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί.

iefimerida.gr