Ο ένας βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο και ο άλλος στο γκαράζ

Σοκ προκαλεί στην Κρήτη η αλληλουχία αιφνιδίων θανάτων τις τελευταίες ημέρες.

Σάββατο και Παρασκευή συνολικά έχουν καταγραφεί 11 περιστατικά, με θύματα σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Νεάπολη Λασιθίου.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή καταγράφηκαν έξι αιφνίδιοι θάνατοι ενώ το Σάββατο πέντε.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν δύο περιπτώσεις: ένας 22χρονος αλλοδαπός βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου στις Γούβες Ηρακλείου, όπου κλήθηκε γιατρός του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν ήδη αργά.

Επιπλέον, ένας 62χρονος στα Χανιά εντοπίστηκε νεκρός στο γκαράζ του σπιτιού του, αντιμετωπίζοντας καρδιολογικά προβλήματα.

