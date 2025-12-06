Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας

Επεισόδια σημειώθηκαν περίπου στις 8 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας στη πορεία στη μνήμη του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου.

Ειδικότερα, όταν η πορεία έφτασε στην συμβολή της Πανεπιστημίου με την Εμ. Μπενάκη, ομάδα διαδηλωτών προσπάθησε να κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια ωστόσο αστυνομικοί των ΜΑΤ δεν τους το επέτρεψαν. Στο σημείο επικράτησε ένταση με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε χρήση χημικών.

Διαβάστε επίσης

Κατά το περιστατικό οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 6 συλλήψεις και ακόμα δύο στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Ακαδημίας ενώ από το πρωί έχουν γίνει 38 προσαγωγές εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Λόγω της πορείας παραμένει κλειστή η οδός Πανεπιστήμιου ενώ αρκετοί διαδηλωτές βρίσκονται στην περιοχή της Ομόνοιας.