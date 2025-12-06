Προσπάθησαν να τον αναγκάσουν να αποσύρει την μήνυση

Στιγμές τρόμου έζησε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης ένας 42χρονος Αλβανός σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο 42χρονος δέχθηκε άγρια επίθεση από έναν 46χρονο και άλλα δύο άτομα, τα οποία τον ξυλοκόπησαν ενώ απείλησαν να σκοτώσουν τον ίδιο αλλά και την οικογένειά του, σε περίπτωση που το θύμα δεν απέσυρε μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του 46χρονου. Το περιστατικό έγινε στην Παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες κινούνταν με ΙΧ και εντόπισαν τον 42χρονο.

Το θύμα μάλιστα μεταφέρθηκε από συγγενικό του πρόσωπο σε νοσοκομείο της πόλης για προληπτικούς λόγους. Ο 46χρονος συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία ενώ τα στοιχεία των δύο συνεργών του έχουν ταυτοποιηθεί.

