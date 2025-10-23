PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Επεισόδια κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας

1
12:35 | 23/10/2025

Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (23/10) έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο.

 

Διαβάστε επίσης

Όλα ξεκίνησαν όταν στην περιοχή Σύλλογοι Εκπαιδευτικών της Α' Αθήνας πραγματοποιούσαν συγκέντρωση καταγγέλλοντας τις συμπττύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ Αστυνομικών Δυνάμεων και των πολιτών που διαμαρτύρονταν.

 

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis