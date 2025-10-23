Επεισόδια κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας

Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (23/10) έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν στην περιοχή Σύλλογοι Εκπαιδευτικών της Α' Αθήνας πραγματοποιούσαν συγκέντρωση καταγγέλλοντας τις συμπττύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ Αστυνομικών Δυνάμεων και των πολιτών που διαμαρτύρονταν.