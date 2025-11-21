Έπαιζαν ζάρια αλλά τους διέκοψε... η Αστυνομία - 10 συλλήψεις

Συνελήφθησαν, προχθες (19.11.2025) το βράδυ, στην Σπάρτη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, -8- ημεδαποί, ηλικίας από 49 έως 74 ετών, καθώς και -2- ημεδαπές ηλικίας 30 και 43 ετών, αντίστοιχα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα τυχερά παίγνια η οποία περιλαμβάνει ακόμα -1- 34χρονο ημεδαπό.

Ειδικότερα, προχθες (19.11.2025) το βράδυ, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης σε συνεργασία με αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) και Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) Λακωνίας, πραγματοποίησαν έρευνα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, διαπιστώθηκε η διεξαγωγή τυχερού παιχνιδιού.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι 30χρονη ημεδαπή ως προσωρινά υπεύθυνη, είχε επιτρέψει τη διεξαγωγή τυχερού παιχνιδιού, ενώ ο 74χρονος το είχε διοργανώσει.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν -2- ζεύγη ζάρια και το χρηματικό ποσό των -16.015- ευρώ, ως προερχόμενο από τη διενέργεια παράνομων παιχνιδιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.