Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση «ΓΡΙΠΟΣ 2/25» του Πολεμικού Ναυτικού

Από τη Δευτέρα 10 έως και την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, διεξήχθη η Άσκηση «ΓΡΙΠΟΣ 2/25», της Διοικήσεως Ναρκοπολέμου του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη περιοχή του νήσου Κρήτης.

Στην Άσκηση συμμετείχαν Πλοία και μέσα των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ), Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), καθώς και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.