Εντοπίστηκε το πτώμα ενός 50χρονου άνδρα

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Πορτάρας στη Νάξο, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Περαστικός που βρέθηκε στο σημείο αντιλήφθηκε τη σορό άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα και άμεσα ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα και την Αστυνομία.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε επιχείρηση για την προσέγγιση και την ανάσυρση του πτώματος, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, το οποίο κατάφερε να φτάσει στο σημείο όπου βρισκόταν η σορός.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ανάσυρσης, το ιδιωτικό σκάφος κατευθύνθηκε στη μικρή προβλήτα του νησιού. Εκεί, με τη βοήθεια ανδρών του Λιμενικού, η σορός μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και εν συνεχεία στο νοσοκομείο Νάξου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών, γερμανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να διέμενε μόνιμα στη Νάξο.

Τα αίτια του θανάτου του και η ταυτοποίηση της σορού, αναμένεται να διαπιστωθούν μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας νεκροψίας – νεκροτομής.

