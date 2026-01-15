Εντοπίστηκε νεκρός ο αγρότης που αγνοούνταν στη Ροδόπη

Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος αγρότης, που αναζητούνταν από την προηγούμενη εβδομάδα στον ποταμό Λίσσο. Η σορός του 84χρονου ηλικιωμένου ανευρέθη, μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή του, στον ποταμό Λίσσο, μεταξύ Μιράνων και Βέννας.

Θυμίζουμε πως ο ηλικιωμένος είχε βγει για αγροτικές εργασίες με το τρακτέρ του την Τετάρτη, όταν ξέσπασε η κακοκαιρία, με καταιγίδα και θυελλώδεις ανέμους. Φέρεται ότι αποπειράθηκε να διασχίσει με το τρακτέρ του την αγροτική ιρλανδική διάβαση στη συμβολή των χωριών Μίρανα και Βέννα, όταν φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του «φουσκωμένου» ποταμού Λίσσου.

Διαβάστε επίσης

Όπως αναφέρει το xronos.gr τα παιδιά του ηλικιωμένου ενημέρωσαν την Αστυνομία τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, όταν η επιχείρηση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, εξαιτίας της κακοκαιρίας. Από τα ξημερώματα της Πέμπτης ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με τη βοήθεια εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, κατοίκων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πολιτικής Προστασίας, με δύτες της ΕΜΑΚ και drone της Πυροσβεστικής, άρχισαν τη μεγάλη προσπάθεια εντοπισμού του αγνοούμενου.

Χθες, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ανευρέθη το τρακτέρ του άτυχου ηλικιωμένου, ενώ σήμερα εντοπίστηκε η σορός του.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.