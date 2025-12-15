Εντοπισμός και διάσωση 91 αλλοδαπών στους Καλούς Λιμένες

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παροχή συνδρομής σε σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 40 ν.μ. νότια των νήσων ‘’ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ’’ της Κρήτης.

Αμέσως, για το σημείο απέπλευσε ένα πλοίο της δύναμης FRONTEX, το οποίο εντόπισε και περισυνέλλεξε τους 91 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (όλοι άνδρες).

Ακολούθως, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και στη συνέχεια, με τη συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.