Εντοπισμός και διάσωση 578 αλλοδαπών στη Γαύδο

Τις βραδινές ώρες την 13/09/2025, δύο σκάφη της δύναμης FRONTEX διέσωσαν 199 αλλοδαπούς, επιβαίνοντες σε 3 σκάφη, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Έτερο σκάφος δύναμης FRONTEX διέσωσε 71 αλλοδαπούς, ενώ ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), κατόπιν ενημέρωσης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προέβη στη διάσωση τριάντα οκτώ (38) αλλοδαπών στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Γαύδου, τις πρωινές ώρες την 14/09/2025.

Επιπλέον, τις μεσημβρινές ώρες την 13/09/2025, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν συνολικά διακόσιους εβδομήντα (270) αλλοδαπούς, στην παραλία “ΚΟΡΦΟ” και στο λιμάνι ΚΑΡΑΒΕ της Γαύδου.

Ο συνολικός αριθμός των αποβιβασθέντων και των διασωθέντων ανέρχεται σε πεντακόσιους εβδομήντα οκτώ (578) αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακιών, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.