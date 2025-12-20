Εντοπισμός και διάσωση 539 αλλοδαπών νοτιοανατολικά της Γαύδου

Τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για ένα αλιευτικό (Α/Κ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 16,5 ν.μ. νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Αμέσως, στο σημείο μετέβη ένα πλοίο της δύναμης FRONTEX, όπου περισυνέλεξε πεντακόσιους τριάντα εννέα (539) αλλοδαπούς (533 άνδρες, 4 γυναίκες και 2 ανήλικοι) και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όλους καλά στην υγεία τους.

Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν με τη συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.