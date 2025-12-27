Εντοπισμός και διάσωση 40 αλλοδαπών και σύλληψη του διακινητή τους στους Καλούς Λιμένες

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 49 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων.

Αμέσως, στο σημείο μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), όπου εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους 40 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (34 άνδρες και 6 ανήλικοι).

Ακολούθως, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 19χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νότιου Σουδάν), ως ο διακινητής των υπολοίπων, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση».

Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 24.12.2025 από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό μεταξύ των 14.000 δηναρίων Λιβύης και 200.000 γκινέ Αιγύπτου, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.