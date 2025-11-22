Εντοπισμός και διάσωση 32 αλλοδαπών στην Παλαιόχωρα

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Παλαιόχωρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 32 ν.μ. νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Οι 32 αλλοδαποί (29 άνδρες και 3 ανήλικοι) περισυλλέγησαν από ένα δεξαμενόπλοιο (Δ/Ξ) σημαίας Μάλτας.

Στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Ακολούθως, οδηγήθηκαν με λεωφορεία σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων, συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.