Εντοπισμός 42 αλλοδαπών και σύλληψη του διακινητή τους μετά από καταδίωξη στη Χίο

Τις μεσημβρινές ώρες χτες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Χίου για τον εντοπισμό ενός ταχύπλοου (Τ/Χ) σκάφους με μεγάλο αριθμό επιβαινόντων, το οποίο κινούταν από τις τουρκικές ακτές προς τη θαλάσσια περιοχή «ΓΛΑΡΩΝ» της Χίου.

Στην περιοχή έσπευσε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), όπου εντόπισε το Τ/Χ σκάφος να έχει αποβιβάσει τους αλλοδαπούς επιβαίνοντες του και να κινείται προς τις τουρκικές ακτές.

Διαβάστε επίσης

Το ΠΛΣ προέβη σε φωτεινά και ηχητικά σήματα, στα οποία ο χειριστής του εν λόγω σκάφους δεν ανταποκρίθηκε. Ακολούθησε καταδίωξη, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του Τ/Χ και τη σύλληψη του 25χρονου αλλοδαπού χειριστή του (υπήκοος Τουρκίας).

Σε χερσαίες περιπολίες που διενεργήθηκαν από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου, εντοπίστηκαν σαράντα δύο (42) αλλοδαποί (9 άντρες, 11 γυναίκες και 22 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Χίου.

Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, οι αλλοδαποί αναγνώρισαν τον 25χρονο χειριστή του Τ/Χ ως τον διακινητή που τους μετέφερε στην Ελλάδα, ο οποίος και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 (Διακίνηση παράτυπων μεταναστών στην ελληνική επικράτεια), του Ν. 3386/2005 (Παράνομη είσοδος στην ελληνική επικράτεια) και του άρθρου 169 του Π.Κ. (Απείθεια), ενώ το Τ/Χ σκάφος κατασχέθηκε.