Εντοπισμός 20 αλλοδαπών στο Φαρμακονήσι

Τις απογευματινές ώρες προχθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λέρου για την ύπαρξη αλλοδαπών στο Φαρμακονήσι.

Ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Φαρμακονησίου, όπου εντόπισαν συνολικά είκοσι (20) αλλοδαπούς (10 άνδρες, 6 γυναίκες και 4 ανήλικοι).

Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) στο λιμάνι ¨ΛΑΚΚΙ¨ της Λέρου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) του νησιού.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.