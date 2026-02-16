Εντοπισμός 16 αλλοδαπών στους Αρκιούς

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πάτμου ότι ένα αλιευτικό σκάφος τουρκικής σημαίας κινούταν με ταχύτητα προερχόμενο από τις τουρκικές ακτές προς τους Αρκιούς.

Στο σημείο έσπευσε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), όπου εντόπισε επί της νήσου 16 αλλοδαπούς (όλοι άνδρες).

Οι ανωτέρω, αρχικά επιβιβάστηκαν στο ΠΛΣ και στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε ένα Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ) και οδηγήθηκαν στη Λέρο και ακολούθως στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πάτμου.