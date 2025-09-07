Εντοπισμός 10 αλλοδαπών και σύλληψη του διακινητή τους μετά από καταδίωξη

Τις πρωινές ώρες χτες, ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) εντόπισε ένα ιστιοφόρο (Ι/Φ) σκάφος στη θαλάσσια περιοχή νότια του όρμου ¨ΠΕΔΙ¨ Σύμης να αποβιβάζει ικανό αριθμό ατόμων στην ακτή και έπειτα να προσπαθεί να διαφύγει προς τις τουρκικές ακτές.

Στην περιοχή μετέβη και έτερο περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ακολούθησε καταδίωξη με τη χρήση ηχητικών σημάτων από τα ΠΛΣ με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του Ι/Φ σκάφους και τη σύλληψη του 41χρονου αλλοδαπού διακινητή (υπήκοος Τουρκίας), ο οποίος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σύμης.

Στη συνέχεια, στελέχη της Λιμενικής Αρχής διενέργησαν έρευνες στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, όπου εντοπίστηκαν δέκα αλλοδαποί (3 άνδρες, 3 γυναίκες και 4 ανήλικοι).

Σύμφωνα με δήλωση των αλλοδαπών, είχαν εκκινήσει τις βραδινές ώρες την 05.09.2025 από τη Μαρμαρίδα Τουρκίας, καταβάλλοντας για την μεταφορά τους στην Ελλάδα το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ έκαστος, ενώ αναγνώρισαν τον 41χρονο ως χειριστή του σκάφους μεταφοράς τους.

Από το Λιμεναρχείο Σύμης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το Ι/Φ σκάφος.