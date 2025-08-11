Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με στόχο τη σταδιακή συμμόρφωση των οδηγών δίκυκλων, τρίκυκλων, οχημάτων ATV («γουρούνες») και Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα), πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά -2.107- τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -72- παραβάσεις για μη χρήση κράνους.

Πιο αναλυτικά, βεβαιώθηκαν -58- παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων και -14- σε συνεπιβάτες δίκυκλων, ως ακολούθως:

Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου: Διενεργήθηκαν -813- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -28- παραβάσεις. Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν -24- παραβάσεις σε οδηγούς και -4- παραβάσεις σε συνεπιβάτες.

Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου: Διενεργήθηκαν -826- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -16- παραβάσεις. Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν -8- παραβάσεις σε οδηγούς και -8- παραβάσεις σε συνεπιβάτες.

Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου: Διενεργήθηκαν -468- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -28- παραβάσεις. Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν -26- παραβάσεις σε οδηγούς και -2- παραβάσεις σε συνεπιβάτες.

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερο, δικαιότερο και αποτελεσματικότερο πλαίσιο, ικανό να ανταποκριθεί στους σημερινούς κινδύνους της κυκλοφορίας σε αστικά και ημιαστικά δίκτυα.

Το προστατευτικό κράνος δεν είναι απλώς μια υποχρέωση· είναι πράξη προσωπικής ευθύνης και συλλογικής ωριμότητας. Το κράνος είναι θέμα ζωής.