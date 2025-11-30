Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών - Μία προσαγωγή - ΒΙΝΤΕΟ

Επεισοδιακά ξεκίνησαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην περιοχή της Λάρισας νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής.

Τρακτέρ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα την πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων, κατέφθασαν από διάφορες περιοχές στον κόμβο της Νίκαιας.

Άλλα τρακτέρ από την περιοχή των χωριών της επαρχιακής Λάρισας – Βόλου κινήθηκαν προς τον κόμβο του Πλατυκάμπου και κάποια εξ’ αυτών επιχείρησαν να ανέβουν στην εθνική οδό. Εκεί είχαμε ένταση και χρήση χημικών από την αστυνομία, ενώ κατά πληροφορίες του onlarissa.gr έγινε και μία προσαγωγή αγρότη.

Ρεπορτάζ: Γιάννης Μυλωνάς / φωτό – βίντεο: onlarissa.gr