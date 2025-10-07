Ένταση μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας [ΒΙΝΤΕΟ]

Παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης θα εξελιχθεί στη Βοιωτία η παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης παρουσία διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου.

Διαβάστε επίσης

Αγρότες της Βοιωτίας προσυγκεντρώνονται στην είσοδο της Λιβαδειάς, στον κόμβο του Νοσοκομείου Λιβαδειάς προκειμένου με πορεία να φτάσουν στην αίθουσα του Διοικητηρίου όπου και αναμένεται η διεξαγωγή της σύσκεψης.

Οι Βοιωτοί αγρότες έσπασαν τον πρώτο κλοιό των αστυνομικών, προχώρησαν στη συνέχεια σε πορεία διαμαρτυρίας και εξελίχθηκαν επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και αγροτών λίγο πριν από την πύλη του Διοικητηρίου.

Οι διαπραγματεύσεις αγροτών και αστυνομικών επέτρεψαν τελικά τη στάθμευση του τρακτέρ έξω από το διοικητήριο όπου αναμένεται η παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Θανασης Μερτζανης

Πηγή: tvstar.gr