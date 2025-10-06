Διέρρηξαν εξοχικό πρώην Υπουργού – Τι αφαίρεσαν

Με ιδιαίτερη προσοχή ερευνά η Ασφάλεια Αιγιάλειας, καταγγελία διάρρηξης σε εξοχική κατοικία, πρώην Υπουργού, σε περιοχή του Αιγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όπως καταγγέλθηκε στις Αστυνομικές Αρχές από οικείο πρόσωπο, του πρώην πολιτικού προσώπου, ο οποίος είχε διατελέσει κατά το παρελθόν Υπουργός Δικαιοσύνης, άγνωστοι δράστες διέρρηξαν το εξοχικό και αφαίρεσαν ένα περίστροφο από μίμηση “replica” το οποίο κατείχε ο πρώην Υπουργός κατά τη θητεία του.

Επιπροσθέτως, οι δράστες προκάλεσαν φθορές στο συναγερμό καθώς και σε άλλα σημεία της οικίας.