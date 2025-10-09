Ένστολοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας - Το ΠΑΜΕ εξέδωσε ανακοίνωση

Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο συμπαραστέκεται και στηρίζει την πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν δεκατρία σωματεία εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών.

Το Σάββατο 11 Οκτώβρη στις 16.00 συγκέντρωση στην Παλιά Βουλή (άγαλμα Κολοκοτρώνη).

Για τη στήριξη των δίκαιων αιτημάτων του Συντονιστικού Φορέων Εκπροσώπησης εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ενάντια στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη σύσταση σώματος υπαξιωματικών, για την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των στρατιωτικών νοσοκομείων και των υπηρεσιών Υγείας των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών και των οικογενειών τους.

Στηρίζουμε τις διεκδικήσεις τους για πραγματικές και αξιοπρεπείς αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, επαναφορά 13ου - 14ου μισθού και σύνταξης, κατάργηση της «εισφοράς αλληλεγγύης» και άμεση ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους.