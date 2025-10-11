Ένστολοι πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 4 το απόγευμα σήμερα 11/10 μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας εν ενεργεία και απόστρατων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο κέντρο της Αθήνας, με σημείο συνάντησης την Παλιά Βουλή.

Οι ένστολοι διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και η συμμετοχή στην κινητοποίηση είναι μεγάλη.

Τη συγκέντρωση διοργανώνει το Συντονιστικό Φορέων Εκπροσώπησης εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία Στελεχών, το οποίο αποτελείται από πολλούς φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τίτλο «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω ρυθμίσεων που αφορούν το μισθολόγιο, τη βαθμολογική εξέλιξη και τις απαγορεύσεις.

Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ένστολων: