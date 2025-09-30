Ένστολοι βγαίνουν στους δρόμους - Αυτά είναι τα 10 αιτήματα τους

Εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν στις 11 Οκτωβρίου οι στρατιωτικοί, αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Με κύριο αίτημα την απόσυρση της διάταξης για τη δημιουργία Σώματος Υπαξιωματικών, οι στρατιωτικοί υποστηρίζουν σε ανακοίνωσή τους: «Βρισκόμαστε σε μια εποχή που η δημιουργία κοινωνικού αυτοματισμού εις βάρος των στρατιωτικών κινείται στα επίπεδα της προπαγάνδας. Οι στρατιωτικοί διαρκώς ακούμε για το πόσα πολλά λαμβάνουμε, με τη διαφορά ότι δεν τα βλέπουμε: αυξήσεις, βελτίωση των υγειονομικών παροχών, ισχυροποίηση των Ταμείων κλπ. ανήκουν στην σφαίρα της φαντασίας. Κοινό σημείο όλων των μεταρρυθμίσεων, ότι δεν είναι προς το όφελος των στρατιωτικών, ούτε και της Κοινωνίας».

Παράλληλα προσθέτουν: «Οι εξαγγελίες δεν απευθύνονται προς τους στρατιωτικούς, αλλά προς την Κοινωνία, η οποία σε μια εποχή ισχνών αγελάδων, ακρίβειας που οδηγεί σε απόγνωση τους πολίτες και συνθλίβει τα νοικοκυριά κι έντονης διεθνούς αναταραχής και γεωπολιτικής ανασφάλειας, πληροφορείται ότι οι στρατιωτικοί αντιμετωπίζονται ως ένας προνομιακός κλάδος. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει και η απόδειξη γι’ αυτό είναι ότι αποφασίσαμε να διαμαρτυρηθούμε στους δρόμους για να διεκδικήσουμε το δίκιο μας».



Στρατιωτικοί: Τα αιτήματά τους για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Μάλιστα, οι στρατιωτικοί τονίζουν πως «για πρώτη φορά μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις της διετίας 2012-13, οι εν ενεργεία και οι εν αποστρατεία στρατιωτικοί αποφάσισαν ότι δεν πάει άλλο. Όχι, δεν είμαστε προνομιακός κλάδος εργαζομένων». Χαρακτηρίζουν δε τα αιτήματά τους απλά και τα παραθέτουν:

1. Λέμε όχι σε νομοσχέδια που διαλύουν τις Ένοπλες Δυνάμεις.

2. Λέμε όχι στην σταδιοδρομική απαξίωση των στελεχών – Όχι στο Σώμα Υπαξιωματικών.

3. Απαιτούμε πραγματική αναβάθμιση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.

4. Απαιτούμε αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλους τους Αποφοίτους των Στρατιωτικών Σχολών.

5. Ζητάμε την κατάργηση του νόμου υφαρπαγής της περιουσίας των Ε.Δ.

6. Λέμε όχι στον οικονομικό στραγγαλισμό των Μετοχικών μας Ταμείων.

7. Λέμε όχι στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών και των οικογενειών τους.

8. Απαιτούμε πραγματικές και αξιοπρεπείς αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

9. Απαιτούμε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθών και συντάξεων και την κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης.

10. Απαιτούμε την άμεση ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών των στελεχών των Ε.Δ. και των οικογενειών τους.

