Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Ενισχύεται το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης

αστυνομικο τμημα
10:02 | 31/10/2025

Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης.

Έξι (6) νέοι εργαζόμενοι ένστολοι αστυνομικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία με σκοπό να βελτιώσουν την ασφάλεια στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης.

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης κ. Μάριος Ψυχάλης δηλώνει : «Η δημοτική αρχή συνεργάζεται στενά με το Αστυνομικό Τμήμα με σκοπό βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη για τη σημαντική του συνδρομή στην ασφάλεια του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης.»

Πηγή:  athmonionvima.gr 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΥΚΗΣ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
