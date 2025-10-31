Ενισχύεται το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης

Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης.

Έξι (6) νέοι εργαζόμενοι ένστολοι αστυνομικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία με σκοπό να βελτιώσουν την ασφάλεια στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης.

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης κ. Μάριος Ψυχάλης δηλώνει : «Η δημοτική αρχή συνεργάζεται στενά με το Αστυνομικό Τμήμα με σκοπό βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη για τη σημαντική του συνδρομή στην ασφάλεια του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης.»

Πηγή: athmonionvima.gr