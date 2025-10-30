Ενισχύεται το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

Με ικανοποίηση υποδέχθηκε η διοίκηση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας την απόφαση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να ενισχύσει με 8 επιπλέον στελέχη το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης, γεγονός που προσθέτει σημαντικά στην προσπάθεια για την ασφάλεια των πολιτών. Σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Γιάννης Τομπούλογλου ευχαριστεί τον υπουργό για την ανταπόκριση στο αίτημα που είχε καταθέσει και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ήδη στον Δήμο καταγράφονται σημαντικά στατιστικά μειωμένης εγκληματικότητας. Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Η διατήρηση της τάξης και της ηρεμίας στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα, αποτελεί βασική μέριμνα του Δημάρχου, Γιάννη Τομπούλογλου. Γι’ αυτό, είχε ξεκινήσει από καιρό τις επαφές του με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και προσωπικά με τον υπουργό, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ώστε να του εξηγήσει την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του Αστυνομικού Τμήματος της πόλης μας.

Η επιμονή και η πίεση του Γιάννη Τομπούλογλου απέδωσε, καθώς το Τμήμα ενισχύεται με οκτώ ( 8 ) νέα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας ΕΛΑΣ.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και προσωπικά στον Υπουργό κι είναι βέβαιος ότι αυτή η σημαντική προσθήκη στο έμψυχο δυναμικό του τοπικού αστυνομικού τμήματος θα έχει ουσιαστικά αποτελέσματα στην αστυνόμευση της πόλης μας, ώστε να αποθαρρυνθεί κάθε είδους παραβατική συμπεριφορά, που διαταράσσει την ομαλή συμβίωση των κατοίκων της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας.

Άλλωστε, ήδη ο Δήμος μας καταγράφει στατιστικά μειωμένη εγκληματικότητα ανάμεσα στους υπόλοιπους Δήμους του νομού Αττικής και συνεχίζει με πτωτική πορεία, χάρη στις άμεσες ενέργειες των στελεχών του αστυνομικού τμήματος της πόλης μας».

Πηγή: amarysia.gr