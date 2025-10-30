Από τον Μάρτιο 300 αστυνομικοί αναμένεται να αναλάβουν τη φύλαξη συγκεκριμένων εγκαταστάσεων

Τη φύλαξη μουσείων, πιθανόν και ορισμένων αρχαιολογικών χώρων αναμένεται να αναθέσουν τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού, στην ΕΛ.ΑΣ., όπως γράφει η Καθημερινή, με τις αρμόδιες Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή μετά την πρόσφατη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επιχειρησιακό σχέδιο θα λάβουν μέρος 300 ειδικοί φρουροί που θα ενσωματωθούν στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στο διάστημα Φεβρουαρίου - Μαρτίου.

Παρότι οι λεπτομέρειες δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί, θεωρείται βέβαιο ότι οι 300 θα κατανεμηθούν ανάλογα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Πολιτισμού, και τις μελέτες που έχουν καταρτίσει τα στελέχη του, αναφορικά με τα κενά ασφαλείας και τα τρωτά σημεία των εγκαταστάσεων όπου φυλάσσονται αρχαιολογικοί θησαυροί.

Πηγή: skai.gr