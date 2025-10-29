Δωρεά για τη Σχολή Αστυφυλάκων

Στην μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Πατρίδας επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, την Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας κάνοντας δωρεά έναν απινιδωτή. Όπως είναι γνωστό, ο δραστήριος σύλλογος αποφάσισε στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου να κάνει κάθε χρόνο δωρεά απινιδωτή σε κοινωνικούς φορείς, εκπαιδευτικές σχολές και ιδρύματα.

«Το έργο που επιτελείται στην Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας είναι μέγιστο με τη σύγχρονη, επιστημονική, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Ευχόμαστε στους 600 περίπου Δοκίμους Αστυφύλακες καλή εκπαιδευτική χρονιά με υγεία» καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου της Πατρίδας.

Πηγή: veriotis.gr