Δωρεάν & Online Εξετάσεις Αγγλικών: Η πιο έξυπνη επιλογή για πιστοποίηση τώρα!

Η απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Αγγλικών δεν χρειάζεται πλέον να είναι ούτε δαπανηρή, ούτε χρονοβόρα. Η Easy Education, σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία: δωρεάν συμμετοχή στην επίσημη εξέταση ABLE B2 & ALCE C1-C2, online από το σπίτι σου!

Τι ακριβώς προσφέρεται;

Με αυτήν τη νέα υπηρεσία, μπορείς να δώσεις την επίσημη εξέταση Αγγλικών ABLE B2 & ALCE C1-C2 χωρίς να καταβάλεις κανένα κόστος συμμετοχής. Πληρώνεις μόνο αν περάσεις και επιθυμείς την έκδοση του πιστοποιητικού! Έτσι, εξαλείφεται κάθε ρίσκο για τον υποψήφιο και του δίνεται η δυνατότητα να εξεταστεί χωρίς πίεση ή άγχος οικονομικής επιβάρυνσης.

Γιατί να επιλέξεις αυτή την εξέταση:

✅ 100% εξ αποστάσεως – Συμμετοχή από τον χώρο σου, χωρίς μετακινήσεις

✅ Γρήγορη διαδικασία – Αποτελέσματα σε μόλις 10 ημέρες

✅ Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από το Hellenic American University, αποδεκτό από ΑΣΕΠ, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

✅ Καλύπτει όλες τις δεξιότητες: Listening, Reading, Writing και Speaking

✅ Διαφάνεια και ασφάλεια – Ο εξεταζόμενος γνωρίζει τα αποτελέσματά του πριν αποφασίσει αν θα εκδώσει το πιστοποιητικό

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Η προσφορά απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως επαγγελματικού ή φοιτητικού status. Δεν χρειάζεται καμία παραπομπή ή απόφαση από φορέα – είναι μια ανοιχτή πρωτοβουλία για τη διάδοση της γλωσσομάθειας και της πιστοποιημένης γνώσης.

Πώς δηλώνω συμμετοχή;

Η διαδικασία είναι απλή:

Μπαίνεις στην σελίδα της Easy Education, εδώ

Επιλέγεις την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης και ένας εκπρόσωπος θα σε καλέσει για περισσότερες πληροφορίες!

📞 Ερωτήσεις;

📍 Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: 2311 11 01 86

📧 Email: [email protected]