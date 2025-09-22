Ενημερωτικές δράσεις με κεντρικό ομιλητή τον Αντιστράτηγο ε.α. Γιώργο Παπαπροδρόμου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν, κατά την προηγούμενη εβδομάδα στο νησί της Λήμνου, ενημερωτικές δράσεις για την «Κυβερνοασφάλεια», που διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, με κεντρικό ομιλητή τον Αντιστράτηγο ε.α. κ. Γεώργιο Παπαπροδρόμου.

Συγκεκριμένα:

Την 18-09-2025 στο δημοτικό κινηματοθέατρο «Μαρούλα», όπου συμμετείχαν -250- περίπου μαθητές του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου Μύρινας Λήμνου.

Την 19-09-2025 στο αμφιθέατρο του σχολικού συγκροτήματος του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου Μούδρου Λήμνου, όπου συμμετείχαν -150- περίπου μαθητές.

Την 20-09-2025 στο δημοτικό κινηματοθέατρο «Μαρούλα», όπου συμμετείχαν -120- πολίτες περίπου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν στην εκδήλωση της 20-09-2025, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Βορείου Αιγαίου, Υποστράτηγος κ. Μιχαήλ Σεβδυνίδης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ.κ. Ιερόθεος, η Δήμαρχος Λήμνου κα Ελεονώρα Γεώργα και ο Έπαρχος Λήμνου κ. Απόστολος Κουτσογιάννης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε κοινωνικά ζητήματα, πρόκειται να προβεί σε ανάλογες μελλοντικές δράσεις, συνεργαζόμενη με συναρμόδιους φορείς, στοχεύοντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.