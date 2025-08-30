Ενημέρωση για το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Policenet.gr εχθές συνεδρίασε το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων της ΕΛ.ΑΣ..
Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν αποφασίστηκε η μετακίνηση 10 Αστυνομικών.
Διαβάστε επίσης
Επίσης, έγιναν δεκτές 4 αιτήσεις θεραπείας - προσφυγές Αστυνομικών που αφορούσαν τροποποίηση μετάθεσης και απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις.
Το εν λόγω Συμβούλιο απέρριψε 45 αιτήσεις θεραπείας - προσφυγές Αστυνομικών καθώς και προτάσεις Υπηρεσιών, για επανεξέταση αιτήματος μετάθεσης.
Έκανε δεκτές 22 αιτήσεις θεραπείας - προσφυγές αστυνομικών για επανεξέταση μετάθεσης.
Τέλος έκανε δεκτές 4 αιτήσεις Αστυνομικών για ακύρωση μετάθεσης και απέρριψε 12 ανάλογες αιτήσεις.