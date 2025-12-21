"Ένεση" εκατομμυρίων στην αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας ανακοίνωσε τη διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 11,6 εκατομμυρίων λιρών, με στόχο την ενίσχυση της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) μέσω νέων προσλήψεων αλλά και αυξήσεων στις αποδοχές των εν ενεργεία αστυνομικών.

Από το συνολικό ποσό, 7 εκατομμύρια λίρες θα διατεθούν στην πρόσληψη νέων αστυνομικών, προκειμένου να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό της υπηρεσίας, ενώ 4,7 εκατομμύρια λίρες θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της προβλεπόμενης αύξησης μισθών για το τρέχον οικονομικό έτος.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης, Naomi Long, υπογράμμισε ότι η επένδυση στο προσωπικό της αστυνομίας είναι απαραίτητη, ώστε η PSNI να μπορεί να προσελκύει και να διατηρεί ικανούς και καταρτισμένους επαγγελματίες. Όπως τόνισε, οι αυξήσεις στις αποδοχές αποτελούν βασικό παράγοντα για τη διατήρηση του προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ασφάλειας, ιδιαίτερα σε ένα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Η χρηματοδότηση αυτή καλύπτει πλήρως την προτεινόμενη μισθολογική αύξηση για το έτος 2024–2025 και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ενίσχυσης και ανάκαμψης της αστυνομικής δύναμης, με στόχο τη βελτίωση της αστυνόμευσης και της ασφάλειας των πολιτών.

Η απόφαση αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά τόσο στη στελέχωση της αστυνομίας όσο και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών, ενισχύοντας συνολικά την παροχή υπηρεσιών προς τις τοπικές κοινότητες της Βόρειας Ιρλανδίας.

