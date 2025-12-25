Έναρξη της δοκιμαστικής παραγωγής των ηλεκτροκίνητων οχημάτων Neue Klasse στη βορειοανατολική Κίνα

Η ΒMW ενεργοποίησε τη δοκιμαστική παραγωγή των ηλεκτροκίνητων οχημάτων της Neue Klasse ή "New Class" στην εργοστασιακή μονάδα που διαθέτει στην πόλη Σενγιάνγκ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Λιαονίνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα, ενσωματώνοντας κινεζική τεχνολογία αιχμής στο σύστημα καινοτομίας της.

Το όχημα BMW iX3 με μακρύ μεταξόνιο αντιπροσωπεύει την κεντρική στρατηγική της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας για την ηλεκτροκίνηση, αλλά και για την ψηφιοποίηση των οχημάτων της.

Με την έναρξη της δοκιμαστικής παραγωγής, η εταιρία είναι πλήρως προετοιμασμένη για την έναρξη της μαζικής παραγωγής, την επόμενη χρονιά.

Το πρόγραμμα παραγωγής μπαταριών έκτης γενιάς της BMW θ’ αρχίσει επίσης να παρέχει τις απαραίτητες μπαταρίες για τα οχήματα Neue Klasse από το 2026, με μία συνολική επένδυση 10 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 1,21 δισεκατομμύριο ευρώ).

