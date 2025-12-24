Η Skoda εισέρχεται στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας

Η Skoda εισέρχεται και επίσημα στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας σε συνεργασία με τη SAMACO Motors. Η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στη Μέση Ανατολή και επιβεβαιώνει τη μετεξέλιξη της εταιρείας σε διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία.

Η είσοδος στη Σαουδική Αραβία πραγματοποιείται σε μια χρονιά ορόσημο για τη Skoda, καθώς το 2025 αποτελεί έτος εορτασμού από την ίδρυσή της, ενώ αναδείχθηκε τρίτη μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη.

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στη Μέση Ανατολή, με τις ετήσιες πωλήσεις να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το ένα εκατομμύριο οχήματα έως το 2030. Με δεδομένο ότι η αναλογία οχημάτων ανέρχεται σήμερα σε μόλις 156 ανά 1.000 κατοίκους, η αγορά παρουσιάζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Σε αυτό το περιβάλλον, η Skoda σκοπεύει να απευθυνθεί κυρίως σε νεαρούς οδηγούς και οικογένειες στα μεγάλα αστικά κέντρα, προσφέροντας αξιόπιστα, ευρύχωρα και τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα.