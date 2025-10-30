Εν ενεργεία και απόστρατοι Αστυνομικοί πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, δεκάδες αστυνομικοί –εν ενεργεία και εν αποστρατεία– μπροστά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, αντιδρώντας στην απόφαση του Αρχηγείου να προχωρήσει στο κλείσιμο του Περιφερειακού Ιατρείου της πόλης.

Την κινητοποίηση διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, η οποία χαρακτήρισε την απόφαση «απαράδεκτη, άδικη και προσβλητική» απέναντι στους αστυνομικούς που υπηρετούν στην ακριτική περιοχή του Έβρου.

Όπως τόνισαν οι διοργανωτές, το Ιατρείο αποτελεί μια ζωτικής σημασίας δομή υγειονομικής και ψυχολογικής υποστήριξης για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, τους συνοριοφύλακες και τις οικογένειές τους. Επεσήμαναν επίσης ότι δημιουργήθηκε ύστερα από πολυετή αγώνα της Ένωσης, και αντί να ενισχυθεί, σήμερα οδηγείται στο κλείσιμο, στερώντας πολύτιμες υπηρεσίες από τους συναδέλφους τους.

Η Ένωση ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη διάλυση της δομής, και θα συνεχίσει με κάθε νόμιμο και θεσμικό μέσο να διεκδικεί την άμεση επαναλειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Αλεξανδρούπολης.

Στο ψήφισμα που εκδόθηκε, υπογραμμίστηκε το μήνυμα:

«Στην Ελληνική Αστυνομία, πάνω απ’ όλα είναι ο άνθρωπος – ο συνάδελφος – και η υγεία του. Κανένα λουκέτο στην υγεία μας – κανένα βήμα πίσω για τον αστυνομικό του Έβρου!»

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια της Ένωσης στάθηκαν αλληλέγγυοι ο βουλευτής Έβρου της Ελληνικής Λύσης Παράσχος Παπαδάκης, ο οποίος κατέθεσε σχετικό ερώτημα στη Βουλή, καθώς και η πρώην βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αναστασία Γκαρά, που συνέβαλε ώστε να υποβληθεί ερώτηση από τον βουλευτή Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο.

Η Ένωση εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις παρεμβάσεις αυτές, τονίζοντας πως «η φωνή μας θα παραμείνει δυνατή, ενωμένη και ανυποχώρητη».

Πηγή: evros24.gr