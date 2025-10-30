Νέο εστιατόριο Αστυνομικής Διεύθυνσης θα ξεκινήσει να λειτουργεί σε λίγες ημέρες

Το πρώτο της μενού στο ένστολο, στο πολιτικό προσωπικό και στους απόστρατους της Αστυνομίας θα προσφέρει την ερχόμενη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου το εστιατόριο της λέσχης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, όπως ανακοινώθηκε στα τοπικά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως έχει γράψει η «Π», οι κουζίνες εδώ και λίγες ημέρες έχουν ήδη πάρει … φωτιά, αλλά για την σίτιση των κρατουμένων του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου, ενώ σε λίγες ημέρες τη δική τους μερίδα και μάλιστα σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή θα έχουν και όλοι οι προαναφερόμενοι.

Το εστιατόριο στεγάζεται στην νοτιοανατολική πτέρυγα του 2ου ορόφου και θα λειτουργεί από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή από τις 12.30 μέχρι και τις 15.30 και το Σάββατο από τις 12.30 έως τις 14.30, ενώ τις Κυριακές και τις αργίες το εστιατόριο θα είναι κλειστό.

Στους αστυνομικούς έγινε γνωστό ότι η τιμή του γεύματος καθορίζεται στα 3,5 ευρώ και στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας του εστιατορίου θα προσφέρεται μόνο μεσημεριανό γεύμα.

Όπως έχει γράψει η «Π», η λέσχη αποτελεί εδώ και χρόνια αίτημα των ένστολων της πόλης, και κυρίως των συνδικαλιστών της Αστυνομίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πρώτοι που απόλαυσαν τα γεύματα -τις προηγούμενες ημέρες- είναι οι κρατούμενοι των κρατητηρίων του Αστυνομικού Μεγάρου, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εκφράσει μόνο θετικά σχόλια. Το μενού περιλαμβάνει ψάρια και κρέατα, μέχρι όσπρια και λαχανικά, εξασφαλίζοντας μια διατροφή πλήρη και ισχυρή σε θρεπτικά συστατικά και κυρίως οικονομική.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πίσω από την όλη προσπάθεια βρίσκεται μάγειρας αστυνομικός, που υπηρετούσε στην Τροχαία. Ο επικεφαλής του εγχειρήματος, επίσης αστυνομικός και πρώην υπάλληλος του Τμήματος Μεταγωγών, συντονίζει την όλη λειτουργία της λέσχης και διασφαλίζει την ποιότητα της υπηρεσίας.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, για την πλήρη και ανεμπόδιστη λειτουργία της λέσχης, θα απαιτηθούν και άλλα άτομα για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.

Θάνος Περβολαράκης

Πηγή: patris.gr