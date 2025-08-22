Εν ενεργεία Αστυνομικός "έφυγε" από τη ζωή

Στο πένθος έχει βυθιστεί η αστυνομική οικογένεια της Ηλείας και η Διεύθυνση Αστυνομίας του νομού, μετά την είδηση του θανάτου του αστυνομικού Νίκου Καράμπουλα.

Ο εκλιπών «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών. Καταγόταν από την Πάτρα, υπηρετούσε εδώ και πολλά χρόνια στο νομό Ηλείας και είχε φθάσει ως αξιωματικός στο βαθμό του Αστυνόμου Β’.

Είχε διατελέσει χρέη διοικητή στο Αστυνομικό Τμήμα της Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ επί σειρά ετών ήταν τοποθετημένος στον Αστυνομικό Σταθμό της Λαμπείας.

Ο Νίκος Καράμπουλας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία στο παρελθόν είχε καταφέρει να ξεπεράσει, ωστόσο τώρα νικήθηκε μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε για ακόμα μια φορά.

«Ο Νίκος υπηρέτησε με ήθος, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση»

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας αποχαιρέτησε τον εκλιπών αστυνομικό με την εξής ανακοίνωση:

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε τον πρόωρο και άδικο χαμό του αγαπητού μας συναδέλφου, Α/Β Νίκου Καράμπουλα, εν ενεργεία αστυνομικού και μέλους της αστυνομικής οικογένειας της Ηλείας.

Ο Νίκος υπηρέτησε με ήθος, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση, τιμώντας το λειτούργημά του και αποτελώντας πρότυπο συναδέλφου και ανθρώπου. Ο αγαπητός μας Νίκος πάλεψε με γενναιότητα και αξιοπρέπεια το πρόβλημα υγείας του, όμως δεν κατάφερε να βγει νικητής. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και στην κοινωνία της Ηλείας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Η σκέψη μας είναι κοντά τους αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ο Νίκος θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας για το ήθος, την ευγένεια και το χαμόγελό του. Καλό σου ταξίδι Νικόλα στο Φως. Αιωνία σου η μνήμη».

Πηγή: patrisnews.com

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.